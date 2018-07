Das britische Immobilienunternehmen British Land Co. plc (ISIN: GB0001367019) will die Dividende im laufenden Fiskaljahr (2018/19) um drei Prozent auf 31 Pence je Aktie (ca. 0,35 Euro) anheben. Dies bestätigte das Unternehmen am Dienstag im Rahmen der Aktionärsversammlung. Für das letzte Geschäftsjahr wurden insgesamt 30,08 Pence ausgeschüttet. British Land zahlt seine Dividende auf vierteljährlicher Basis. Die erste Zwischendividende für das ...

