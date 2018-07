Weinfelden (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100016795 -



Gemeinsam mit dem Schweizer Familienunternehmen Krummen Kerzers AG

macht Lidl Schweiz den ersten Schritt um Diesel-Verbrennungsmotoren

in der Schweizer Logistik zu verbannen. Lidl Schweiz und Krummen

Kerzers ermöglichen die Einführung der ersten mit Flüssigerdgas (LNG)

betriebenen Fahrzeuge in der Schweiz. LNG-Fahrzeuge sind eine

sinnvolle Brückenlösung in eine nachhaltigere Zukunft. Sie emittieren

im Vergleich zu Diesel-Fahrzeugen 10-15% weniger CO2, 35% weniger

Stickoxide, 50% weniger Lärm und 95% weniger Feinstaub.



Trotz Marktreife und Einsatz in den umliegenden europäischen

Ländern gibt es in der Schweiz noch keine LNG-Infrastruktur und damit

auch keine LNG-Fahrzeuge. Diesem Umstand steuert Lidl Schweiz

gemeinsam mit Krummen Kerzers entgegen. Sie nehmen sowohl die erste

Tankstelleninfrastruktur in der Schweiz, als auch die ersten

LNG-Fahrzeuge in Betrieb. Mit dem Aufbau der ersten

Tankstelleninfrastruktur und Betreibung der ersten LNG-LKW leistet

Lidl wichtige Pionierarbeit in der Schweiz und baut eine Brücke in

eine nachhaltigere Zukunft.



«Im ersten Halbjahr 2019 nehmen wir die ersten LNG-Tankstellen und

Fahrzeuge in Betrieb. Solche Fahrzeuge sind sauberer und leiser als

Dieselfahrzeuge und geben uns die Möglichkeit, sofort etwas für

unsere Umwelt zu tun. Bis ausgereifte Technologien für eine

fossilfreie Logistik existieren, wollen wir nicht tatenlos bleiben,

sondern bedienen uns der aktuell sinnvollsten Technologie und fördern

diese», so Alessandro Wolf, Chief Operating Officer bei Lidl Schweiz.

Die Partner Krummen Kerzers und Lidl Schweiz finanzieren die

benötigte Infrastruktur gemeinsam. Die Tankstellen werden von beiden

Partnern zusammen betrieben und sind öffentlich zugänglich.



Der Weg nach morgen: Goodbye Diesel



Nachhaltigkeit ist sowohl bei Lidl Schweiz als auch bei Krummen

Kerzers zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Als

Nahversorger und Transportdienstleister im Lebensmittelbereich sind

beide massgeblich am Schwerverkehrssaufkommen im Binnenverkehr

beteiligt. Mit dem Ziel vor Augen, in der Zukunft erhebliche

Reduktionen an Luftschadstoffen und CO2-Emissionen bewirken zu

können, wurde die Kooperation Lidl Schweiz und Krummen Kerzers ins

Leben gerufen. Die Partnerschaft setzt sich zum Ziel, die Abkehr von

Diesel-Verbrennungsmotoren voran zu treiben. «Dank der tatkräftigen

Unterstützung von Lidl Schweiz können wir unsere Vision bereits im

ersten Halbjahr 2019 in die Tat umsetzen. Wir werden die ersten

LNG-Fahrzeuge der Schweiz in Betrieb nehmen und dadurch die CO2

Emissionen und Luftschadstoffe massgeblich reduzieren», so Peter

Krummen, CEO Krummen Kerzers, über die Zusammenarbeit mit Lidl

Schweiz.



Nachhaltige Alternative



Für Lidl Schweiz gilt die Einführung der LNG-Fahrzeuge als

weiterer Meilenstein in seinem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept.

Lidl setzt schon heute auf Elektromobilität und möchte diese auch in

Zukunft ausbauen. Neben solarbetriebenen gratis E-Tankstellen für

E-Autos und E-Bikes in diversen Filialen setzt Lidl Schweiz auch beim

Güterverkehr auf die E-Mobilität. So beliefern zwei Lidl-eigene E-LKW

der Marke E-Force täglich die Filialen in Zürich und Umgebung - leise

und schadstofffrei. Betankt werden die E-LKW mit Strom aus

Wasserkraft und fahren damit fast CO2-frei.



Mathias Bürgi, Geschäftsführer von Swiss Climate kommentiert:

«Lidl Schweiz hat mit dem Entscheid für die Übergangstechnologie LNG

als Träger des Swiss Climate CO2 Label und des Lean & Green-Award

erneut Pionier- und Innovationsgeist bewiesen. Lidl unterstreicht

damit die konsequente Verfolgung seiner Reduktionsziele, schafft

weitere Spielräume zur CO2-Reduktion und leistet zusätzlich einen

Beitrag zur Verringerung der Luftschadstoffe und des Lärms in Städten

und Agglomerationen.»



In Zusammenarbeit mit seinen Partnern führt Lidl Schweiz am 15.

August 2018 in Weinfelden eine Projektpräsentation durch. Vor Ort

wird unter anderem ein Iveco-Demo-LNG-Fahrzeug vorgestellt, wobei

interessierte Logistikunternehmen, Verlader oder auch Händler

herzlich willkommen sind.



Originaltext: LIDL Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100016795

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100016795.rss2



Kontakt:

Kontakt Lidl Schweiz:

Medienstelle

Dunantstrasse 14

8570 Weinfelden

Tel.: +41 (0)71 627 82 00

E-Mail: media@lidl.ch

www.lidl.ch

www.lidl.ch/darum

www.facebook.com/lidlch

www.instagram.com/lidlch/