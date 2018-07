Die EU-Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation, MDR 2017/745) dient einer Harmonisierung und Vereinfachung des Marktzuganges für Medizinprodukte, aber sie führt auch einen höheren Standard ein. Der Wechsel von den früheren Richtlinien zur Verordnung gibt den einzelnen EU-Ländern keinen Spielraum mehr für eigene Interpretationen. Was früher in den Meddev-Dokumenten (medical devices) die Norm war, wird jetzt Gesetz.

Strengere Regelungen und erweiterter Geltungsbereich

Die Vereinheitlichung in der MDR bringt strengere Regelungen in allen Prozessen für Hersteller, Quasi-Hersteller (solche, die ein Produkt nicht selbst am Markt anbieten), Lieferanten und Unterlieferanten. Die gesetzlichen MDR-Vorgaben umfassen 10 Kapitel mit 123 Artikeln und 17 Anhängen. Die alte Implantant-Richtlinie (active implantable medical devices, AIMD) und die die Medizinprodukt-Richtlinie (Medical Device Directive, MDD) hatten zusammengefasst vier generelle Konformitätsverfahren und Risikoklassen (-abhängig). Die alte Medizinprodukte-Regelung wurde nun einschließlich der Meddev in die neue Struktur eingebunden und erhielt eine allgemeine Verschärfung.

Auf einen Blick

Die Neuerungen in der MDR betreffen folgende Absätze:

Kp. I: Erläuterungen des Verfahrens;

Kp. II: Pflichten der Wirtschaftsakteure (Hersteller, Importeure, Händler und andere Personen);

Kp. III: Bericht über Sicherheit und klinische Leistung;

Kp. IV: Benannte und zugelassene Stellen (NB) mit Festlegung und Freigabe in 2019;

Kp. V: Klassifizierung und Konformitätsbewertungsverfahren;

Kp. VI: Klinische Bewertung und Prüfung;

Kp. VII: Marktüberwachung und Vigilanz;

Kp. VIII: Produktregister und Datenbanken;

Kp. IX: Sanktionen;

Kp. X: Inkrafttreten und Geltungsbeginn;

Anhang I: Sicherheits- ...

