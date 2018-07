Regional investieren - Berlin führt mit deutlichem Abstand!

Richard Pfadenhauer,

Berlin first! Bayern first! Nordrhein-Westfalen first! Als Pendant zu überregionalen Aktienindizes wie den DAX oder gar internationalen Barometern wie den EuroStoxx50 oder Global Titans hat die Finanzplattform Ariva gemeinsam mit der Christian-Albrecht-Universität, Kiel, lokale beziehungsweise regionale Indizes entwickelt. Das Konzept hat durchaus seinen Charme.

Grundlage sind die im CDAX enthaltenen Aktien. Pro Region wurden die jeweils zehn größten Titel der Region - gemessen nach Marktkapitalisierung und in einem Index zusammengefasst. So enthält beispielsweise der Ariva BERX (Berlin) den Medienkonzern Axel Springer, die Immobilienwerte Adler Real Estate, GSW Immobilien und TLG Immobilien, die Internetkonzerne Delivery Hero, Hellofresh, Rocket Internet und Zalando, das Fintech-Unternehmen Hypoport sowie den Kabelfernsehbetreiber Tele Columbus. In diesem Index befinden sich derzeit nur Nebenwerte. Im Ariva BayX (Bayern) und Ariva NRWX (Nordrhein-Westfalen) finden sich hingegen zum großen Teil DAX-Unternehmen.

Insgesamt gibt es neun Regionalindizes. Der besondere Reiz dieser Indizes besteht somit nicht nur darin, gezielt in Unternehmen der gewünschte Region zu investieren. Vielmehr bieten die meisten Regionalindizes eine Mischung aus großen und kleinen Werten. Aktien wie Schloss Wachenheim und Simona AG im Ariva RPSX (Rheinland Pfalz/Saarland) sind noch nicht einmal im SDAX notiert.

Die Aktien sind anfänglich nach Marktkapitalisierung gewichtet und einmal im Jahr erfolgt gegebenenfalls eine Anpassung. Die Nettodividende wird reinvestiert. Informationen zur genauen Zusammensetzung der neun Regionalindizes und des überregionalen Index Ariva RegioX (enthält alle Titel der Regio-Indizes) finden Sie unter: www.icf-markets.de

Investmöglichkeiten

Indexzertifikate für Spekulationen, dass sich der jeweilige Index aufwärts entwickelt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro ARIVA REGIOX HX2JCX 99,10 ARIVA BERX HX2JCQ 110,07 ARIVA BWAX HX2JCR 95,56 ARIVA BayX HX2JCP 101,32 ARIVA EASTX HX2JCS 101,62 ARIVA HeX HX2JCT 101,50 ARIVA NOX HX2JCV 97,73 ARIVA NRWX HX2JCW 97,65 ARIVA NiBX HX2JCU 99,74 ARIVA RPSX HX2JCY 96,74

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.07.2018; 10:55 Uhr

