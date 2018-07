Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hatte die Bawag P.S.K. AG wegen diverser Klauseln in ihren Geschäftsbedingungen geklagt. Betroffen waren insgesamt sieben Klauseln, darunter Vertragsbedingungen zu verschiedenen Spesen, zu Änderungen der Zugangsberechtigung sowiezu diversen Vorbehalten der Bank, Leistungen und Geschäftsbedingungen stillschweigend zu ändern. Der Oberste Gerichtshof (OGH) gab nun, wie bereits das Oberlandesgericht Wien (OLG Wien), dem VKI in allen inhaltlichen Punkten Recht. Das Urteil ist rechtskräftig. Die verrechneten Spesen sind somit an die betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher zurückzuzahlen. Bereits im Herbst 2016 hatte der VKI im Auftrag des Sozialministeriums die BAWAG P.S.K. AG auf Unterlassung von insgesamt...

