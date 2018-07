Bei der diesjährigen Hauptversammlung der QSC AG in Köln stellte der Vorstandsvorsitzende klar, was derzeit der Wachstumstreiber im Unternehmen ist: Der Bereich "Cloud". Dies sei weltweit derzeit ein Wachstumsmarkt, und QSC profitiere davon. Ich weise darauf hin, dass ich bei QSC investiert bin. Und in der Tat: Der Geschäftsbereich "Cloud" wächst deutlich, was die Umsatzentwicklung betrifft. Im ersten Quartal 2018 hatte sich bei der QSC im Jahrsvergleich ein Umsatzantieg gezeigt. Das ist alles ... (Peter Niedermeyer)

