Eine Radarauswahl aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb. Unter http://www.boerse-social.com/radar bekommt man die jeweils tagesaktuelle Radar-Liste (z.B. der Auszug unten oder mehr) bei jedem Aufruf mit aktuellen Indikationen. Auf dem Radar: PorrPorr am Montag mit 4,44% Plus auf 29,40 (151% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,62%). aktuelle Indikation: 30.35 / 30.57 Veränderung zu letztem SK: 3.59% Auf dem Radar: AT&SAT&S am Montag mit mit 4,18%Plus auf 17,46 (69% Vol.; 1W 4,30%). aktuelle Indikation: 17.70 / 17.81 Veränderung zu letztem SK: 1.69% Auf dem Radar: FACCFACC am Montag mit 4,02% Plus auf 17,58 (125% Vol.; 1W 8,38%). . Partnerschaft mit Airbus bei der neuen A320 Airspace...

Den vollständigen Artikel lesen ...