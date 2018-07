SLEEPZ AG plant die Begebung von Wandelschuldverschreibungen DGAP-Ad-hoc: SLEEPZ AG / Schlagwort(e): Anleihe SLEEPZ AG plant die Begebung von Wandelschuldverschreibungen 17.07.2018 / 12:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, den 17.07.2018 - Vorstand und Aufsichtsrat haben sich heute im Grundsatz darauf verständigt, auf Grundlage der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 27. Juni 2014 erteilten Ermächtigung Wandelschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von bis zu 5 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 36 Monaten zu emittieren. Die Konditionen der Wandelschuldverschreibungen werden zeitnah vom Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat festgelegt und den Aktionären mitgeteilt. Die aus der Platzierung der Wandelschuldverschreibungen zufließenden Mittel sollen primär für die Umsetzung weiterer Akquisitionen wie auch die Finanzierung des operativen Geschäfts verwendet werden. Die SLEEPZ AG befindet sich aktuell in der Due Diligence Phase bei zwei potenziellen Übernahmekandidaten. Für diese möglichen Akquisitionen, die teilweise auch gegen Ausgabe von Aktien als Sacheinlagen erfolgen sollen, ist eine zusätzliche Wachstumsfinanzierung zwingend erforderlich. Es ist beabsichtigt, die Wandelschuldverschreibungen im August zu platzieren und die Übernahmen - soweit sie zustande kommen - bis spätestens September 2018 umzusetzen. Mitteilende Person: Oliver Borrmann, Vorstand, +49-30-203050, ob@sleepz.com 17.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SLEEPZ AG Schlüterstraße 38 10629 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 305-0 Fax: +49 (0)30 20 305-555 E-Mail: ir@sleepz.com Internet: www.sleepz.com ISIN: DE000A2E3772, DE000A2E4L59 WKN: A2E377, A2E4L5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau Ende der Mitteilung DGAP News-Service 705241 17.07.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2E3772 DE000A2E4L59

AXC0132 2018-07-17/12:30