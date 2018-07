London (www.fondscheck.de) - Vanguard hat Gregoire Blanc zum Senior ETF Capital Markets Specialist ernannt, so Vanguard in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser neuen Funktion im ETF Capital Markets Team ist Gregoire Blanc dafür zuständig, die Liquidität der Produkte von Vanguard zu unterstützen und den Kunden bei der Umsetzung ihrer Anlageziele zu helfen. Gregoire Blanc berichtet an Thomas Bartolacci, Head of ETF Capital Markets in Europa. ...

