Die Mitglieder sollen auch in diesem Bereich auf europäischer Ebene vertreten werden. Themen der Arbeitsgruppe sind unter anderem: Internet of Things (IoT), Smart Readiness (SRI), Schnittstelle mit Ecodesign sowie EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) und Sicherheit im Zusammenhang mit Lüftung und Ventilatoren. Jürgen Albig, Leiter Produktmanagement Ziehl-Abegg AG, hat die Leitung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...