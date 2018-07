Nach dem Abgang von Hiesinger und Lehner entsteht im Industriekonzern Thyssenkrupp ein Machtvakuum. Scheinbar paradox schießt der Aktienkurs nach oben: Die Anleger setzen auf eine Zerschlagung.

Nach dem angekündigten Rücktritt von Thyssenkrupp-Aufsichtsratschef Ulrich Lehner droht eine Zerschlagung des Dax-Konzerns. Zumindest setzen Investoren an der Börse darauf: Die seit Jahren eher dahindümpelnde Aktie legte am Dienstag zeitweise mehr als acht Prozent zu. "Thyssenkrupp steht nun am Scheideweg", sagte Fondsmanager Ingo Speich von Union Investment der Nachrichtenagentur Reuters.

Mit dem kürzlich schon ausgeschiedenen Vorstandschef Heinrich Hiesinger und Lehner seien zwei Säulen der bisherigen Strategie weggefallen, die zuletzt oft kritisiert worden sei. Die beiden hatten eine Zerschlagung stets abgelehnt. Lehner begründete seinen Rücktritt - wie bereits Hiesinger - mit einer mangelnden Unterstützung durch die großen Aktionäre. Damit gerät auch die Chefin der Krupp-Stiftung, Ursula Gather, zunehmend unter Druck.

Lehner hatte in der vergangenen Woche Investoren wie Cevian und den US-Hedgefonds Elliott scharf angegriffen. "Wir sprechen nicht nur in der Hauptversammlung, sondern in vielen Treffen mit unseren Aktionären. Bedauerlicherweise beschreiten einige aber auch andere Wege, die teilweise schon als Psychoterror bezeichnet werden könnten", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". Einige aktivistische Investoren seien dafür bekannt, dass Manager, die sie loswerden wollten, ...

