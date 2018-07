Nach Untersuchungen von GlobalData in 50 Ländern wird die Nachfrage nach Heißgetränken zwischen 2014 und 2019 um 15% steigen, bzw. 22% Volumenwachstum verzeichnen. Eigene Untersuchungen von SIG in China haben ergeben, dass 72% der Konsumenten mit den aktuellen Methoden zur Erwärmung von on-the-go Getränken unzufrieden sind und nach alternativen Möglichkeiten suchen, ihre Produkte schnell und komfortabel zu erhitzen, so dass es ihrem Lebensstil entspricht, der in vielen Fällen zwar von wachsender Kaufkraft, aber gleichermaßen auch von Zeitmangel geprägt ist.

Ali Kaylan, Vice President Global Marketing bei SIG: "Unsere neue aseptische Kartonpackung 'Heat&Go" kann in der Mikrowelle auf bis zu 60oC erhitzt werden. Die empfohlene Temperatur liegt bei 50oC. Die Verpackung erlaubt es Markenherstellern und Co-Packern innovative, hochwertige Produkte im Bereich Heißgetränke in neuen Vertriebskanälen und Kategorien auf den Markt zu bringen."

‚Heat&Go' bietet besten Produktschutz und kann auf Standard-Füllmaschinen von SIG für Getränke abgefüllt werden. Ein einfaches, einmaliges Upgrade der Maschinen macht die Verarbeitung ...

