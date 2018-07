Paris attraktiv für Finanzinstitute aus London wegen Brexit DE30 möglicherweise mit erneutem Test der 12.600 Punkte Thyssenkrupp (TKA.DE) steigt nach Rücktritt des Vorsitzenden

Nach einer gemischten Sitzung an der Wall Street kam es zu einem eher deprimierenden asiatischen Handel. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) verlor 0,61% an Wert, der chinesische Hang Seng (CHNComp) sogar 1,3%. Japanische Anleger, die nach einem Feiertag wieder an die Märkte zurückkehrten, konnten beim Nikkei (JAP225) wiederum einen Gewinn von 0,44% verbuchen. Die großen europäischen Aktienmärkte eröffneten am Dienstag etwas tiefer. Beachten Sie die gute Verfassung der schwedischen und polnischen Blue Chips, da sowohl der WIG 20 (W20) als auch der OMXS30 in den ersten Minuten der europäischen Sitzung gestiegen sind. Telekommunikations- und Bauunternehmen zählten nach der Eröffnung zu den Branchen mit der schlechtesten Performance, während Bergbauunternehmen und Einzelhändler die größten Gewinne aufwiesen. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des Brexit-Referendums dachten viele, dass das "große Finanzwesen" von London nach Frankfurt ziehen würde. Dies hätte die deutsche Stadt zu einem neuen europäischen Finanzzentrum machen können. Im Laufe der ...

