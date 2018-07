Orocobre hat am Montag mit - 5 % einen schlimmen Rücksetzer hinnehmen müssen. Die Aktie ist damit auf 3,40 Euro gefallen und hat damit die wichtige Untergrenze bei 3,50 Euro nach unten durchkreuzt. Der Titel dürfte in den nächsten Tagen dennoch weiter steigen können. Denn: Die Aktie hat in den vergangenen 12 Wochen in den Erholungsmodus zurückgefunden. Der Titel verfügt in Höhe von etwa 3,20 Euro über ein Haltepolster, das auch in den kommenden Tagen noch stabil sein dürfte. Zudem sind die Unterstützungen ... (Moritz von Betzenstein)

