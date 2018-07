Barrick Gold hat am Montag einen kleinen Abschlag nach unten hinnehmen müssen. Dabei sind die Kurse um wenige Cent nach unten marschiert. Dies jedoch hat keinen entscheidenden Einfluss auf die künftige Entwicklung, sondern eröffnet vielmehr weitere Chancen, so die Auffassung der charttechnischen Analysten. Noch immer befindet sich die Aktie in einem mittelfristigen charttechnischen Aufwärtstrend. Dennoch sind die Kurse zwar unter Druck geraten, zusätzlich ist die Untergrenze bei 11 Euro durchkreuzt ... (Moritz von Betzenstein)

