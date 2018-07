An der Börse gibt es wenig Schlimmeres, als das böse Erwachen aus süßen Träumen. Erfahrene Unternehmer halten die Erwartungen im Vorfeld von Quartalszahlen daher tendenziell niedrig. Beim Streaming-Anbieter Netflix müssen die Firmenchefs das wohl erst lernen. Ohne große Not hatte der Vorstand vor drei Monaten die ohnehin schon ambitionierten Ziele für das Neukundenwachstum im zweiten Quartal auf 6,2 Millionen Abonnenten angehoben. Analysten waren bis dahin "nur" von 5,6 Millionen ausgegangen. Letztendlich konnte selbst dieser Wert nicht erreicht werden. Wie Netflix gestern Abend nach US-Börsenschluss mitteilte, wurden zwischen April und Juni lediglich 5,15 Millionen neue Abos abgeschlossen.Aus Fehlern lernt man. Hoffentlich!Obwohl der Gewinn je Aktie diesmal über den Konsensschätzungen lag, verliert der Titel heute prozentual zweistellig an Wert. Neben den enttäuschenden Abo-Zahlen sorgt wohl auch der hinter den Erwartungen zurückgebliebene Ausblick für Umsatz und Gewinn im dritten Quartal für schlechte Stimmung. Aber vielleicht hat die Unternehmensführung ja auch gelernt und die Ziele diesmal bewusst ...

