Level, die neue Low-Cost-Fluglinienmarke der International Airlines Group (IAG), startet den Betrieb in Österreich und bietet Flüge zu 14 wichtigen Städten in Europa an. Neben London Gatwick steht am ersten Tag des Flugbetriebes auch Palma de Mallorca auf dem Flugplan der Low-Cost-Airline. In den kommenden Wochen folgen Erstflüge zu zwölf weiteren Destinationen in sechs europäischen Ländern (Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Zypern und Kroatien).Die Flugfrequenz variiert je nach Destination zwischen zwei und 14 Flügen pro Woche. "Der Start von Level in Wien unterstreicht das Potenzial des Luftfahrtstandortes Öster-reich und des Flughafen Wien . Die neue Airline bringt neue Flugangebote für Österreichs...

Den vollständigen Artikel lesen ...