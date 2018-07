Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Immofinanz 0% auf 22,5, davor 7 Tage im Plus (6,03% Zuwachs von 21,22 auf 22,5), DO&CO +1,32% auf 49,95, davor 4 Tage im Minus (-6,81% Verlust von 52,9 auf 49,3), Erste Group -2,14% auf 34,32, davor 3 Tage im Plus (2,1% Zuwachs von 34,35 auf 35,07), KTM Industries 0% auf 65, davor 3 Tage im Plus (2,2% Zuwachs von 63,6 auf 65), ATX Prime-0,23% auf 1656,55, davor 3 Tage im Plus (1,19% Zuwachs von 1640,82 auf 1660,37), ATX -0,26% auf 3282,75, davor 3 Tage im Plus (1,21% Zuwachs von 3252,13 auf 3291,32), S Immo -1,76% auf 17,82, davor 3 Tage im Plus (6,33% Zuwachs von 17,06 auf 18,14), Lenzing -2,37% auf 107,2, davor 3 Tage im Plus (4,27% Zuwachs von 105,3 auf 109,8), AT&S -0,46% auf 17,38, davor 3 Tage im Plus (7,12% Zuwachs von 16,3 auf 17,46),...

