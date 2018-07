Die Preisverleihung fand am 29. Juni 2018 im Rahmen des 5. Deutschen Mittelstands-Summits in Ludwigsburg statt. Im Beisein des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und von Bundes-präsident a.D. Christian Wulf ehrte Ranga Yogeshwar, Mentor von TOP 100, das Unternehmen aus Reinfeld, vertreten durch den Geschäftsleiter der Camfil KG, Norbert Gregor, zusammen mit Franke und compamedia. In dem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte Camfil mit rund 350 Mitarbeitern (Deutschland) besonders mit seinem beispielhaften Innovationsmanagement und mit dem Leben einer Innovationskultur. "Wir sind stolz auf diese begehrte Auszeichnung, die für uns eine Bestätigung unserer erfolgreich implementierten Prozessinnovationen ist und unsere jahrelangen Forschungsarbeiten würdigt, sowie unsere achtstelligen Investitionen in die Wirtschaftsregion Holstein und in unsere Mitarbeiter prämiert", betonte Norbert Gregor bei der Preisverleihung. Filterlösungen für saubere Innenraumluft Die innovativen ...

