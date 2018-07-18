GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BHP BILLITON AUF 2050 (2000) PENCE - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 500 (520) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 3950 (3800) PENCE - 'NEUTRAL'HSBC HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 4300 (4200) PENCE - 'HOLD'HSBC SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 11,70 (12,30) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 410 (420) DKK - 'HOLD' COMMERZBANK HEBT BRENNTAG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 61 (59) EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 10 (11) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 34 (33) EUR - 'NEUTRAL'HSBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 131 (125) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 27 (25) EUR -...Den vollständigen Artikel lesen ...