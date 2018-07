Leicht aufwärts ist es am Dienstag an Europas Börsen gegangen. Es war ein Tauziehen zwischen der Hoffnung auf ein anhaltendes Wachstum der Wirtschaft in Europa, getrieben von den Vorgaben aus den USA, und der Sorge um eine Eskalation im weltweiten Handelskonflikt und dem näher rückenden Ende der ultralockeren europäischen Geldpolitik.Vor diesem Hintergrund konnten die wichtigsten europäischen Indices den Tag mit leichten Zuwächsen beenden, wobei die Bullen gegen Ende des Tages zusätzliche Energie von einem nachgebenden Euro und den Aussagen des US-Notenbankpräsidenten erhielten. Rohstoffproduzenten waren gestern wieder gesucht und konnten in Summe 1,3% dazugewinnen. Schwach blieben die Telekommunikationsaktien, auch gestern war der Sektor mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...