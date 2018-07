Hoffnungsträger bescheren dem Pharmakonzern Novartis einen satten Gewinnzuwachs und Easyjet hebt seine Prognose an. Ein Überblick über die Quartalszahlen vom Mittwoch.

Zahlreiche Firmen veröffentlichen heute ihre aktuelle Quartalsbilanz. Ein Überblick über die Ergebnisse vom Mittwoch:

Hoffnungsträger sorgen für Gewinnzuwachs bei NovartisNovartis hat seinen Gewinn im zweiten Quartal gesteigert. Dank einer anziehenden Nachfrage nach den Hoffnungsträgern Cosentyx gegen Schuppenflechte und Entresto gegen Herzversagen verbuchte der Pharmakonzern einen bereinigten operativen Gewinn von 3,54 Milliarden Dollar und damit währungsbereinigt sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Verkaufserlöse stiegen währungsbereinigt um fünf Prozent auf 13,2 Milliarden Dollar. Zudem entwickelte sich die vor der Abspaltung an die Börse stehende Augenheilsparte Alcon erneut gut. Lediglich in der Generikasparte Sandoz kämpft Novartis mit dem anhaltenden Preisdruck in den USA. Der Umsatz ging währungsbereinigt um zwei Prozent zurück. Die Prognose für das laufende Jahr ...

