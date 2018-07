Die Aktie des britisch-niederländischen Ölkonzerns Royal Dutch Shell befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsbewegung, nachdem Ende Mai bei einem Kurs von rund 31 Euro ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Zuvor war es für das Papier ab Mitte März in einer steilen Aufwärtsbewegung um gut 25 Prozent nach oben gegangen, ehe den Käufern knapp oberhalb der 30-Euro-Marke die Kräfte ausgingen. Begünstigt wurde die Rallye durch einen konstanten Anstieg der Ölpreise, doch auch an den Ölmärkten ... (Alexander Hirschler)

