Do&Co-HV 3 und Ende. Ich war um das Vorlesen eines Briefs aus Korea gebeten worden, ich habe einige Worte entschärfen müssen, damit er hierzulande vorgelesen werden kann, wir wissen ja alle, dass Worte schwer wiegen können, und da bin ich selbstverständlich vorsichtig. Der Brief enthielt die meinen Lesern bekannten Aussagen in koreanischen Medien, die Frage nach Kontrolle durch die Zentrale und den Vorschlag, den vorherigen Caterer um Hilfe zu bitten, der ja immerhin lange Zeit verlässlich die geforderte Menge liefern hat können, die Frage nach knebelnden Vertragsbedingungen, die Frage nach Pönalezahlungen. In meiner eigenen kurzen Wortmeldung fragte ich nach dem üblichen Preis einer Flugzeugmahlzeit, nur die Größenordnung, nicht...

