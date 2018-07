Zürich (ots) -



Die Baupreise sind seit Jahren konstant. Die Baumeister erhalten

für ihre Leistungen kaum höhere Preise. Stark gestiegen sind in den

letzten Jahren jedoch die Preise für Immobilien und Bauland. Dies

setzt Anreize, das vorhandene Bauland besser zu nutzen. Das

Gebäudeareal wächst mittlerweile deutlich weniger stark als die

Bevölkerung. Verdichtung findet bereits statt. Noch schärfere

Bestimmungen in der Raumplanung würden die Preise für Mieter und

Eigentümer von Wohnungen unnötig weiter in die Höhe treiben. Dies und

viele weitere Fakten finden sich in der heute erschienenen Broschüre

«Zahlen und Fakten 2017» des Schweizerischen Baumeisterverbandes.



Verdichtetes Bauen findet statt



In der Schweiz wird zunehmend verdichtet gebaut. Ein wichtiges

Indiz hierfür ist die Entwicklung des Gebäudeareals im Verhältnis zum

Bevölkerungswachstum: Wuchs das Gebäudeareal zwischen 1995 und 2005

noch deutlich stärker als die Bevölkerung, so hat es sich zwischen

2005 und 2015 gerade umgekehrt verhalten. In den Zentren wuchs die

Bevölkerung weit stärker als das Gebäudeareal. Ähnliches gilt für die

Agglomerationen. Selbst in ländlichen Gemeinden wächst das

Gebäudeareal nicht mehr als die Bevölkerung. Einfamilienhäuser werden

immer weniger gebaut. Waren 2004 noch ein Drittel aller neuen

Wohnungen Einfamilienhäuser, so sind es 2017 gerade noch 15%.



Bauland in und um die Zentren aktivieren anstatt Bauzonen

einfrieren



Eine grosse Herausforderung ist es, das entsprechende Bauland in

den Städten und an den Stadträndern zu aktivieren. Neben der

Verdichtung im Bestand, zum Beispiel über Ersatzneubauten, braucht es

dafür braucht es auch gezielte Einzonungen. Verdichtung findet

bereits heute statt, ohne die Wirkung von noch weitergehenden

Verschärfungen in der Raumplanung. Solche treiben die schon hohen

Preise für Bauland und Immobilien weiter in die Höhe. Mieten und

Wohneigentum würden nochmals künstlich verteuert.



Die erwähnten Zahlen und Fakten finden Sie in der heute

erschienenen SBV-Broschüre «Zahlen und Fakten 2017». Daneben bietet

die Broschüre weiteres umfangreiches Faktenmaterial rund um die Bau-

und Immobilienbranche. Sie finden sie auf unserer Website:

http://ots.ch/q2NrlQ



