Becks Basistechnologie - der IPC@Chip - ist das Herzstück des Angebots. Der Chip ist eine kompakte, programmierbare Embedded-Plattformlösung. Maßgeschneidert für embedded IIoT-Anwendungen kann die Lösung als als SPS, Kommunikations-Controller oder einer Kombination aus beidem eingesetzt werden. OEMs profitieren vom reduzierten Entwicklungsaufwand beim Erstellen einer IIoT-Lösung sowie einer schnellen Time-to-Market.

In dieser Hinsicht rundet Beck IPC das Spektrum an HMS-Kommunikationstechnik weiter ab, die in den letzten Jahren mit verschiedenen Übernahmen für Aufmerksamkeit gesorgt haben, aktuell mit Beck IPC ...

