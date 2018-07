Aarburg (ots) -



In Folge personeller Veränderungen auf Geschäftsführerebene hat

das Management von Franke Kitchen Systems beschlossen, die bislang

separat geführten Märkte Schweiz, Deutschland und Österreich unter

einer Geschäftsführung zusammenzulegen. Mit dem neuen Cluster DACH

(Deutschland, Austria, Schweiz) können diese für Franke Kitchen

Systems wichtigen Märkte noch effektiver als bisher bedient werden.

Dies soll auch künftig mehr Marktnähe garantieren und dabei helfen,

die Marktposition von Franke in diesen Regionen weiter auszubauen und

zu stärken.



Stefan Kükenhöhner hat sich entschieden, nach seiner zweijährigen

erfolgreichen Tätigkeit als Geschäftsführer der Franke GmbH in Bad

Säckingen, Deutschland, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu

stellen. Tristan Brockelmanns, Geschäftsführer von Franke

Küchentechnik AG, Schweiz, verliess bereits im März nach 14 Jahren

die Franke Gruppe, wo er mit grosser Energie und Erfolg in

verschiedenen Managementpositionen tätig war.



Vor diesem Hintergrund hat sich das Management von Franke Kitchen

Systems dazu entschlossen, ihre Kernmärkte Schweiz, Deutschland und

Österreich neu unter dem Cluster DACH zu ordnen und unter einer

Geschäftsführung zu vereinen. Ab dem 6. August 2018 leitet Stephan

Gieseck das neue Cluster und fungiert in dieser neu geschaffenen

Position zugleich als Geschäftsführer der Franke Küchentechnik AG in

der Schweiz sowie der Franke GmbH in Deutschland.



Stephan Gieseck war vor seinem Engagement für Franke bei der

Whirlpool Corporation tätig, wo er über vier Jahre lang den Posten

als CEO Bauknecht Schweiz innehatte. Frühere Stationen waren

Bereichsleiter Vertrieb Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung bei

Regent Lighting sowie Geschäftsführer von Vitrashop und Zumtobel

Staff AG Schweiz. Der deutsch-schweizerische Doppelbürger (50 Jahre)

hat eine Marketing-Ausbildung an der Universität Bern absolviert und

verfügt über einen Executive MBA der Universität St. Gallen.



"Mit der Einführung des neuen DACH-Cluster beschreiten wir neue

Wege", so Patrik Wohlhauser, CEO Franke Gruppe und interimistischer

Leiter von Franke Kitchen Systems. "Es freut uns sehr, mit Stephan

Gieseck einen erfahrenen Geschäftsleiter mit breiten

Branchenkenntnissen an Bord zu haben. Er wird - gemeinsam mit den

Management-Teams der jeweiligen Länder - das Wachstum in diesen für

uns zentralen Märkten vorantreiben und nachhaltig absichern.

Gleichzeitig danken wir Stefan Kükenhöhner und Tristan Brockelmanns

für ihren Einsatz und ihre wertvollen Beiträge zur erfolgreichen

Weiterentwicklung unseres Unternehmens und wünschen ihnen das Beste

für die Zukunft."



Über Franke Küchentechnik AG:



Franke Küchentechnik AG gehört zur Division Kitchen Systems und

stellt am Firmensitz in Aarburg Schweizer Qualitätsprodukte für

umfassende Küchenlösungen her. Das vielfältige Sortiment des

Küchen-Komplettanbieters umfasst Spülen und Becken, Armaturen,

Arbeitsplatten, Kochfelder, Dunstabzugshauben, Einbaugeräte,

Abfallsysteme sowie passendes Zubehör.



Über die Franke Gruppe:



Franke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führender

Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche, das

private Bad, halb-/öffentliche Waschräume, die professionelle

Systemgastronomie und die Kaffeezubereitung. Die Franke Gruppe ist

weltweit präsent und beschäftigt rund 9'000 Mitarbeitende in 40

Ländern, die einen Umsatz von rund CHF 2.1 Milliarden erwirtschaften.



