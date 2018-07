Meine Favoriten unter den Aktien der deutschen Automobilzulieferer waren, sind und bleiben die Aktien von Bertrandt, Hella, LEONI und Stabilus. Leider litten einige dieser Aktie zuletzt ein wenig, was verschiedene Gründe hatte. Nun aber meldete Hella seine aktuellen Geschäftszahlen. Diese fielen weit besser als erwartet aus, was das Unternehmen und folglich auch die Aktie in einem glänzenden Licht erstrahlen lässt.

Noch nie strahlte Hella heller!

Doch schauen wir uns das vorgelegte Zahlenwerk ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...