Vor dem Hintergrund der Gewerbeabfallverordnung investiert Veolia in ein flächendeckendes Netz von Vorbehandlungsanlagen in Süddeutschland. In Neuötting im oberbayerischen Landkreis Altötting, in Obermeitingen im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech sowie in Backnang bei Stuttgart sollen bis Anfang 2019 weitere drei Anlagen mit einer Gesamtkapazität von insgesamt 150.000 Jahrestonnen ans Netz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...