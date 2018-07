Die italienische Regierung will 51 Prozent der insolventen Alitalia im Land behalten. Für den Rest sei man mit "internationalen Playern" im Gespräch.

Die italienische Krisen-Fluglinie Alitalia soll nach Angaben der Regierung in Rom mehrheitlich in italienischer Hand bleiben. "Wir schaffen es, Alitalia zu retten, indem wir 51 Prozent in Italien behalten", sagte Verkehrsminister Danilo Toninelli am Mittwoch dem Sender Rainews24.

Alitalia hatte vor mehr als einem ...

