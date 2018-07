Bis 2030 will das Unternehmen dann jährlich mehr als eine Million Tonnen Kunststoffabfall als Rohstoff verarbeiten. "Mit unserer reichen Erfahrung in der Rohstoff- und Vorbehandlungsforschung sind wir bei Neste in der einmaligen Position, Kunststoffabfälle erstmalig als neuen Rohstoff für die Raffinerie von Erdölprodukten zu nutzen", sagte Matti Lehmus, Executive Vice President Geschäftsbereich Ölerzeugnisse. Auf diesem Weg will das Unternehmen "die Kreislaufwirtschaft durch die Entwicklung innovativer Lösungen zur Verarbeitung von Altkunststoffen fördern". Zur Beschleunigung dieser Entwicklung sucht Neste nach Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette, zum Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...