Der Autobauer Volkswagen hat am Dienstag starke Absatzzahlen präsentiert und der Aktie damit zu neuem Schwung verholfen. Auch am Mittwoch ist das Papier mit Aufschlägen von rund 2 Prozent einer der größten Gewinner in einem insgesamt positiven DAX. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt 5,5 Mio. Autos verkauft, so viele wie nie zuvor. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum betrug das Absatzplus 7,1 Prozent bzw. rund 400.000 Wagen.

