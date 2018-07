Anleger von Automobilwerten wie Volkswagen, BMW und Daimler sind in diesem Jahr nicht zu beneiden. Die drei größten deutschen Autohersteller finden sich in der Year-to-Date-Performance am unteren Ende des DAX wieder, die Aktie von Daimler hat seit Jahresbeginn knapp 20 Prozent an Wert eingebüßt. Es gibt derzeit einfach so viele Belastungsfaktoren, die auf den Sektor einwirken. Eine sich insgesamt abkühlende globale Autokonjunktur, die nicht enden wollende Diesel-Thematik, die Einführung des neuen ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...