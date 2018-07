Themen der Vorträge auf der Sitzung der Fachgruppe Polyurethane waren: Leichtbau-Lösungen aus Faserverbundkunststoffen/Composites von der AVK - Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe; Mischköpfe für Sonderanwendungen von Krauss-Maffei Technologies; die EU-Verordnung Nr. 571/2014 "fluorierte Treibhausgase" und die Auswirkungen aus Sicht der Aerosolindustrie von Motip Dupli; "Addressing challenges and opportunities of the Circular Economy" von Dow Chemical. Desweiteren gab es ein Update zur Reach-Verordnung sowie einen Überblick über aktuelle FSK-Themen von Klaus Junginger, Geschäftsführer des FSK. Junginger berichtete weiter, dass der Fachverband im Vergleich zum vergangenen Jahr einen Teilnehmeranstieg von rund 20 Prozent verzeichnet. Jörg Arntzen von Dow in Ahlen und Vorsitzender ...

