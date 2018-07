Bulgarien will den ersten Schritt in den Euro machen. An diesem Mittwoch will das Land formell den Beitritt zur europäischen Bankenunion benatragen.

Das EU-Mitglied Bulgarien will noch am Mittwoch formell den Beitritt zur europäischen Bankenunion beantragen. Der Brief werde "in ein paar Stunden" verschickt, kündigte Finanzminister Wladislaw Goranow am Mittwoch an. Die Zugehörigkeit zu dem Projekt, ...

