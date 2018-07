Craig Venter ist der Mann, der Ihnen sagt, welche Krankheit Sie als nächstes bekommen. Der Pionier der Genforschung will Leben verlängern - oder den Tod gleich ganz ausrotten. Kann man ihm trauen?

Älter ist er geworden, aber sein Drang zur Selbstdarstellung hat nicht gelitten. Um 15 Uhr betritt Craig Venter an diesem Montag die Bühne im Kongresszentrum Darmstadt - der Technologiekonzern Merck richtet anlässlich seines 350-jährigen Firmenjubiläums einen hochkarätig besetzten Wissenschaftskongress aus. Der 71-jährige Venter ist einer der Stars in der Wissenschaftler-Gemeinde. Langanhaltender Applaus empfängt ihn.

Vor knapp zwanzig Jahren gelang es dem Molekularbiologen als erstem, das Genom des Menschen komplett zu analysieren. Reich geworden ist Venter damit - und löste einen Boom in der Pharmaforschung aus. Wer die Gene des Menschen versteht, kann bessere Medikamente entwickeln. So schnell wie erhofft ging es dann allerdings doch nicht - viele Pharmaforscher mussten erkennen, dass sie trotz Genom-Analyse immer noch zu wenig über die Entstehung von Krankheiten wussten.

Doch Venter hat sein Lebensthema gefunden. Seither arbeitet er daran, das genetische Material der Menschheit zu sammeln, zu sortieren und seine Schlüsse daraus zu ziehen. In einem Institut in San Diego hat er die Genome von 40.000 Menschen erfasst. Sein Ziel: Er will Leben verlängern. Und, wenn möglich, den Tod ausrotten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...