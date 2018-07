UPM Kymmene konnte am Dienstag erneut aufsatteln. Dabei hat der Wert eine sehr wichtige Untergrenze im aktuellen Chartbild verteidigen können. Dies dürfte Aufschluss darüber geben, ob die Notierungen in den kommenden Wochen eine größere Chance auf fallende oder ein Risiko Richtung (deutlich) fallender Kurse aufweisen. Das heißt, die Aktie würde bei einem weiteren Ausbruch nach oben sogar die Chance haben, das bisherige Top von gut 32,50 Euro in den kommenden Sitzungen zu überwinden. Dies bewirkt ... (Moritz von Betzenstein)

