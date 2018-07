Im vergangenen Jahr berichtete die WirtschaftsWoche darüber, dass der ehemalige Stada-Chef Hartmut Retzlaff heimlich die Markenrechte am Sonnenschutzmittel Ladival verkauft hat. Nun machte der amtierende Stada-Chef Claudio Albrecht den Deal rückgängig - nach langwierigen Verhandlungen.

Es müssen lange, harte Verhandlungen gewesen sein, mehr als sechs Monate zogen sie sich hin. Doch nun hat Stada die Markenrechte für seine Sonnenmilch Ladival zurückerworben. Der Arzneimittelhersteller einigte sich mit dem früheren Banker Ingo Söhngen und dessen Ladival GmbH & Co KG auf einen vorzeitigen Rückkauf, wie Stada-Chef Claudio Albrecht am Mittwoch in Frankfurt sagte: "Wir haben uns darauf geeinigt, dass Stada nicht erst ...

