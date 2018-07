3,9 Milliarden US-Dollar soll der Bau von zwei Präsidenten-Maschinen kosten. Am vergangenen Dienstag erhielt Boeing den Zuschlag für den Auftrag.

US-Präsident Donald Trump hat zwei neue "Air Force One" bestellt: Das Weiße Haus teilte am Mittwoch mit, der amerikanische Flugzeugbauer Boeing habe am Vortag den Zuschlag für den Bau von zwei Präsidenten-Maschinen im Wert von 3,9 Milliarden US-Dollar (3,3 Milliarden Euro) erhalten. Das Volumen des Auftrags liege damit um 1,4 Milliarden Dollar unter ...

