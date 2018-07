Das Nokia X6 knackte bei seinem Erscheinen Mitte Mai in China jeden Rekord. In weniger als einer Woche hatten die Händler vom ersten Smartphone mit so genannter Notch aus dem Hause HMD Global mehr als eine Million Bestellungen eingesammelt. Nun könnte der nächste Knaller folgen: An diesem Mittwoch präsentierte Nokia den kleinen Bruder des Bestsellers. Statt 5,8 misst das Display 5,7 Zoll, statt 2.280 x 1.080 werden 1.520 x 720 Pixel angezeigt. Auch sonst ist an dem schicken Mittelklassehandy ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...