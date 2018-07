Berlin (awp/awp/sda/reu) - Ford bestellt in den USA mehr als eine halbe Million Fahrzeuge in die Werkstätten. Probleme mit dem Getriebe könnten dazu führen, dass die Autos unerwartet wegrollten, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Betroffen seien die Modelle Fusion aus den Baujahren 2013 bis 2016 und Escape von 2013 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...