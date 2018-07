Beim Thema "Solarworld" sieht es so aus, als ob einige Marktteilnehmer nicht differenzieren. Denn es gibt zwei Unternehmen, die ein Solarworld im Namen tragen: Die Solarworld AG und die Solarworld Industries GmbH. Aktien gibt es natürlich nur von der AG - und entsprechend bezieht sich die Notierung "der" Solarworld-Aktie dann auch auf die Solarworld AG. Die Solarworld Industries GmbH ist entstanden, nachdem die Solarworld AG in die Insolvenz gegangen war. Inzwischen sieht es so aus, als ob auch ... (Peter Niedermeyer)

