Nachdem die E.on-Aktie am 13. Februar bei 7,87 Euro ein neues Jahrestief markiert hatte, schöpften die Käufer wieder Hoffnung. Es bildete sich ein neuer Aufwärtstrend aus, der die Aktie bis Mitte März in den Bereich von 9,50 Euro vorstoßen ließ, ehe in der zweiten Märzhälfte und im April eine Konsolidierung einsetzte. Während dieser Korrektur erwies sich die 50-Tagelinie mehrfach als eine wertvolle Unterstützung.

Ende April zeigten sich die Käufer erneut und ließen die E.on-Aktie in einem steilen ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...