Laut der Federal Reserve klagen Unternehmen in ganz Nordamerika über höhere Preise und Zulieferprobleme aufgrund der aktuellen Handelspolitik.

In den US-Unternehmen wächst die Sorge vor negativen Folgen der Zollpolitik von Präsident Donald Trump. In allen zwölf Bezirken der US-Notenbank Federal Reserve hätten Industrievertreter diese Befürchtungen geäußert, teilten die Währungshüter in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" mit.

In vielen Bezirken wurde demnach auch über höhere Preise und Zulieferprobleme berichtet, die auf die neue Handelspolitik zurückgeführt wurden. Diese Entwicklung sorge die Unternehmen, obwohl die US-Wirtschaft weiter moderat bis mäßig wachse, so die Fed weiter.

Trump hat Zölle allein auf chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar verhängt oder angedroht. Wichtige Verbündete wie die Europäische Union verärgerte er mit Abgaben auf Stahl und Aluminium.

US-Notenbankchef Jerome Powell äußerte sich besorgt über ein Ausufern des Handelsstreits mit immer neuen Zöllen. "Wenn ...

