CEO Mark Zuckerberg ist Jude. Doch im Kampf gegen Hassreden will er Holocaust-Leugner nicht von seiner Seite verbannen.

Nach Ansicht von Facebook-Chef Mark Zuckerberg sollen Holocaust-Leugner in dem sozialen Netzwerk nicht gesperrt werden. Er finde die Leugnung des Völkermords an europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg zwar "tief beleidigend", sagte er in einem Interview mit dem Technikblog "Recode".

Inhalte auf seiner Plattform sollten aber lediglich verboten werden, ...

