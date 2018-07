Der Umsatz der Warenhauskette Galeria Kaufhof ist drastisch gesunken. Damit steigt der Druck mit Karstadt zu fusionieren. 200 Millionen Euro Ersparnis soll das pro Jahr für beide bringen.

Lederhosen und Dirndl? Hier? Mitten im Rheinland, mitten im Hochsommer? Eine junge Frau betrachtet ungläubig die Shoppingkulisse, die sich ihr in der vierten Etage des Kaufhof-Flaggschiffs in der Kölner Innenstadt bietet. Ein Lebkuchenherz mit dem Schriftzug "Fesches Madl" baumelt trostlos zwischen karierten Hemden. Schafsfiguren weiden auf grauer Auslegeware, und wer will, kann auf einer Bank vor einem großformatigen Bild mit Almhütten und Bergpanorama Platz nehmen und schnell ein Selfie schießen.

Allein, die Fotobank bleibt leer. Nach knapp einer Minute dreht die Kundin wieder gen Rolltreppe ab. Und sie ist nicht die einzige, die angesichts des Kaufhof'schen Warenmixes derzeit das Weite sucht: Während die Spitze des Unternehmens derzeit um einen Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Karstadt ringt, wird die Lage im Konzern selbst immer dramatischer. Das geht aus internen Unterlagen hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegen.

Demnach ist der Umsatz der Kette zwischen Februar und April um satte acht Prozent eingebrochen, verglichen mit demselben Zeitraum des Vorjahres. Kaufhof erklärte hierzu, flächenbereinigt sei der Umsatz um 6,4 Prozent gesunken. Schuld soll das Wetter gewesen sein. Internen Zahlen ...

