Für die Digitalisierung einer Produktion sind Prozess- beziehungsweise Maschinendaten die grundlegende Voraussetzung. Dazu kann man oft auf bereits vorhandene Messgrößen in einem bestehenden Produktionsprozess zurückgreifen oder die Messgrößen bedarfsgerecht durch zusätzliche Sensoren erweitern. Neben der Erfassung der erforderlichen Messdaten durch die Sensoren ist eine erweiterte Auswertung dieser Daten sowie die Art und Weise, wie diese Daten als Information dem Nutzer verfügbar gemacht werden, eine zentrale Aufgabe der Digitalisierungsstrategie. Zusätzlich zum ‚lokalen' Nutzen für den Maschinenprozess und in direkter Kommunikation mit der Peripherie, erfolgt eine Einbindung der erfassten Daten in die Infrastruktur des gesamten Produktionsstandortes und zukünftig eine Einbindung in die gesamte vernetzte Wertschöpfungskette.

Die hier skizzierte Entwicklung (Industrie 4.0) treibt auch die kunststoffverarbeitende Industrie um. Trotz teilweise offener Fragen bezüglich der Datennutzung, der Datenhoheit und Datensicherheit ist klar, dass durch die Digitalisierung ein Mehrwert entsteht, der zu ergänzenden und neuen Geschäftsmodellen führen kann. Betrachtet man diese Entwicklung ganzheitlich und langfristig, so stehen Begriffe wie ‚digitaler Zwilling' des Gesamtprozesses bis zum Recycling im Vordergrund.

Geht man nun wieder gedanklich einen Schritt zurück, so können durch die gezielte Nutzung bereits vorhandener ‚eigener' Daten die kunststoffverarbeitenden Betriebe direkt profitieren. Gleichzeitig wird der Grundstein zur Einbindung der lokalen Einheit in eine übergeordnete Datenstruktur gelegt.

Welche Messdaten wie genau und wozu erfassen?

Auf den Compoundierprozess bezogen werden bereits eine Vielzahl von Maschinendaten wie zum Beispiel die Drehzahl, Temperaturen, die Leistungsaufnahme, die Auslastung und andere Prozessgrößen erfasst, grafisch aufbereitet, dargestellt und zur Prozessverfolgung eingesetzt. Weiterhin lassen sich diese Daten auch über eine Schnittstelle auslesen und einer übergeordneten Netzwerkstruktur zuführen.

Um aus den sensorisch erfassten Kenngrößen einen tieferen, weitergehenden Nutzen (im Sinne von Industrie 4.0) ziehen zu können, müssen die jeweiligen Kenngrößen oft genauer gemessen werden als es bislang der Fall war. Wird beispielsweise die Kenngröße ‚Auslastung' teilweise nicht mehr aus den relativ ungenauen Frequenzumrichterdaten berechnet, sondern durch eine ‚vollwertige' Drehmomentmessung, dann lassen sich diese Messdaten direkt zur Überwachung/Regelung mit Blick auf Schwankungen im Prozess nutzen.

Hebt man die zeitliche Auflösung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...