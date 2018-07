Nach fünf Tagen mit Gewinnen wird der Dax kaum verändert erwartet. In den USA stagnierten die Börsen. Im Blick: Geschäftszahlen von Technologieunternehmen.

SAP weckt dank eines gut laufenden Cloud-Geschäftes Hoffnungen bei Anlegern und ist vorbörslich größter Dax-Gewinner.Auch Microsoft und der Zigaretten-Anbieter Philip Morris veröffentlichen heute Geschäftszahlen, die die Börsen auf Trab halten dürften.Aus den USA werden wichtige Indikatoren zum Konjunkturverlauf erwartet.

Die wichtigsten Indizes im Überblick

Am Donnerstag starten Anleger vorsichtig in den Handelstag. Vorbörslich notiert der Dax weitgehend unverändert. Am Mittwoch schloss der Index 0,8 Prozent höher bei 12.765 Punkten.

An der Wall Street hat der Leitindex Dow Jones 0,3 Prozent höher geschlossen. An der Tokioter Börse stagnierte der Nikkei-Index zuletzt bei 22.800 Punkten.

Auf den Devisenmärkten hat sich der Euro nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung verlor gegenüber dem Dollar 0,1 Prozent und notierte Donnerstagmorgen zuletzt bei 1,1623 Dollar.

Das wird am Donnerstag wichtig

Notenbanker treffen sich in Buenos Aires: Das G20-Treffen der Finanzminister und stellvertretenden Präsidenten der Notenbanken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...