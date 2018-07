Bei volatilen Aktien neigt man dazu, sich auf das kurzfristige Bild zu konzentrieren, ggf. sogar eher auf Stunden- als auf Tagesbasis zu urteilen, ob und wie man da disponieren will. Aber ab und an sieht man dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So gesehen kann es gar nicht schaden, sich auch mal das langfristige Bild anzuschauen, um eine Aktie korrekt zu "verorten". Und tut man das bei der in der Tat hochvolatilen Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic (ISIN: DE000WAF3001), sieht man:

Ja, kurzfristig proben die Bullen den Aufstand, sind die langfristige Aufwärtstrendlinie ebenso wie die 200-Tage-Linie zurückerobert. Und ja, das passiert auch noch mit dem Rückenwind eines bullishen "Morning Star" im Candlestick-Chart auf Wochenbasis, der mit der bislang weißen Kerze dieser laufenden Woche auch noch bestätigt würde. Aber das "würde" ist da nicht zu unterschätzen, denn noch ist die Woche nicht zu Ende. Und die Aktie kommt ...

