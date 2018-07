Was gibt es eigentlich Neues bei Pfeiffer Vacuum? Auf 12-Monats-Sicht weist die Aktie eine Performance im Bereich von rund +4% aus, was wenig dramatisch aussieht. Zwischenzeitlich ging es in Bezug auf den Aktienkurs aber durchaus volatil zu, es sei nur an den Kurssprung Anfang Mai erinnert. Ein Teil dieses Anstiegs ist inzwischen freilich wieder verloren gegangen. Seit der Hauptversammlung am 23. Mai blieb es in Bezug auf die Nachrichtenlage bei Pfeiffer Vacuum indes eher ruhig. Der planmäßig ... (Peter Niedermeyer)

